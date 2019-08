Incidente in via Sassi, coinvolto un anziano ciclista

Dopo l’urto con un’automobile, è caduto a terra e ha riportato ferite di media gravità un anziano ciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Sassi, a Modena. L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 6 agosto, verso le 10; entrambi i mezzi entrati in collisione procedevano su via Sassi in direzione Buon Pastore.

L’automobile, un Land Rover, che sopraggiungeva dietro alla bicicletta, l’avrebbe urtata nella fase finale del sorpasso; pare che la vettura abbia toccato il velocipede con la parte posteriore destra, ma le cause e l’esatta dinamica dell’incidente dovranno essere accertate dagli agenti della Polizia municipale di Modena.

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, un 84enne residente in città, all’ospedale Civile di Baggiovara. A prestare i primi soccorsi all’uomo ferito è stato proprio l’automobilista, un 82enne anch’egli residente in città, che si è subito fermato.