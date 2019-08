Concerti al chiaro di Luna l’11 agosto nella Pineta di Monte Bagnolo

Appuntamento davvero speciale domenica, 11 agosto, alle ore 8.30 del mattino nella pineta di Monte Bagnolo, area verde e panoramica nel centro di Castelnovo. Sarà infatti questa l’ambientazione, originale sia per location che per l’orario, del nuovo evento musicale che rientra nell’ambito dei Concerti al chiaro di Luna. “Luna mattutina” è il titolo del concerto, che fa leva sul fatto che, in assenza di nubi, la luna quel giorno sarà ben visibile anche al mattino.

In questa occasione così particolare sarà proposto un programma musicale con brani di Cardoso, Jobim, Piazzolla, Corea e Villa-Lobos, di grande suggestione, con Giorgio Genta alla Chitarra e Edoardo Ponzi al vibrafono. Si assisterà al concerto seduti a terra su teli (ma per chi ne avrà necessità saranno a disposizione anche alcune sedie) e al termine ci sarà la colazione per tutti. Spiega l’Assessore alla cultura di Castelnovo, Emanuele Ferrari: “In quest’anno un po’ speciale che ricorda i 50 anni del primo allunaggio, abbiamo voluto un concerto diverso dal solito: la luna mattutina che si veste di musica e pace tra gli alberi della pineta a Monte Bagnolo.

Ma la vera forza di questa rassegna crediamo non stia nei singoli eventi: è un discorso che portiamo avanti, l’idea che la musica possa essere il filo che unisce tutti i luoghi d’appennino, che sia un modo autentico e quotidiano per mostrarci e mostrare agli altri la bellezza che ci sta intorno, ma anche quella che noi come persone possiamo offrire a chi viene, possiamo coltivare insieme”.

“Al chiaro di luna · Musica e Cultura in Appennino”, è la manifestazione culturale estiva più radicata in Appennino, giunta quest’anno alla 31^ edizione. Fino al 28 agosto sono 11 gli eventi che compongono il cartellone, principalmente sotto le stelle con l’eccezione di questo appuntamento a Castelnovo, tutti comunque a ingresso gratuito, all’insegna della musica di qualità e della promozione culturale del territorio. I concerti Al chiaro di Luna sono organizzati da Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Teatro Appennino – Azienda Speciale Consortile, con la direzione artistica del Teatro Bismantova, per valorizzare le tradizioni musicali locali, nazionali e internazionali, invitando il pubblico a vivere la musica e a partecipare a concerti raccolti e piacevoli in location di eccezione, scelte tra le più belle della montagna: Castelnovo Monti, Carpineti, Collana, Ligonchio, Ramiseto, Toano e Villa Minozzo. Il filo della musica di qualità unisce i luoghi e fa scoprire o riscoprire alcune preziose meraviglie: pievi, chiese, oratori, castelli, antiche corti, borghi, boschi e pinete.

Il ciclo di appuntamenti Al chiaro di Luna proseguirà sempre domenica 11 agosto alle ore 21 a Ligonchio, in località Casanova – Corte dei Papi (in caso di maltempo Oratorio di San Rocco) con il concerto della soprano Ilaria Casai, accompagnata da Federica Cipolli al pianoforte, e poi lunedì 12 agosto, ancora alle 21 a Cerreto Alpi, nella chiesa parrocchiale, con Benedetta Polimeni (flauto), Francesco Gaspari (violino), Nadia Torreggiani (pianoforte), con musiche di Shostakovich, Bach, Massenet.