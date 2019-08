Correggio: ancora un furto ai danni di due anziani. I consigli dei carabinieri

Prima si presentato un falso appartenente alla società gas-acqua che adducendo pretestuosi controlli sulle tubature per verificare eventuali perdite ha avuto facile accesso nell’abitazione di due anziani coniugi 80enni.

Poco dopo si è presentato il complice che spacciandosi per falso appartenente alle forze dell’ordine sostenendo la presenza in zona di ladri chiedeva alla coppia di anziani di esibire i preziosi e il contante in loro possesso per verificare eventuali ammanchi.

In questo modo due truffatori hanno derubato a Correggio, nel reggiano, due coniugi di 78 e 77 anni impossessandosi di un migliaio di euro in contanti e di un medagliere con varie medaglie in oro.

Nonostante quindi i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia – che al riguardo hanno anche più volte ricordato i consigli della campagna antitruffa “Non aprite quella porta” – si riaffacciano nella nostra provincia i falsi appartenenti a enti vari che con pretestuosi controlli raggirano e derubano gli anziani dei loro averi.

E proprio questo è accaduto ieri mattina poco prima delle 11.30 presso l’abitazione di due coniugi dove i due ladri, in tempi differenti e con le modalità suesposte, sono riusciti a carpire la fiducia dei 2 anziani ed entrare in casa per poi derubarli di oro e contante prima di darsi alla fuga. Resisi conto di essere stati derubati i due anziani davano l’allarme al 112 dei carabinieri che oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge hanno scatenato nel reggiano e nella limitrofa provincia di Modena una vera e propria caccia all’uomo, che al momento però non ha dato esito positivo.

L’episodio tuona come un vero e proprio campanello d’allarme per gli stessi Carabinieri reggiani e fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: