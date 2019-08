Grave ciclista investita ieri in via Della Chiesa a Fiorano

Sarebbe grave la giovane ciclista di 24 anni che ieri sera intorno alle 19.40 si è scontrata con un’auto in via Della Chiesa a Fiorano sulle colline in prossimità di Nirano.

La giovane nello scontro è caduta e ha riportato un forte trauma. Dopo i primi soccorsi del 118 è stata trasportata all’ospedale di Sassuolo.