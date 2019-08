Lavori all’incrocio fra le vie San Giovanni Evangelista e Canaletto

E’ stata modificata l’ordinanza precedente del 3 luglio 2019, relativa ai lavori per la rete acquedottistica, cui seguirà poi la realizzazione della rotatoria, all’incrocio fra Via San Giovanni Evangelista e Via Canaletto a Spezzano.

La prima fase dei lavori è stata prorogata al 14 agosto, con la chiusura stradale (eccetto residenti, mezzi di soccorso, scuolabus, veicoli diretti o provenienti dalle ditte e dalle attività) di un tratto di Via Canaletto, dalla Statale alla Circondariale e con il transito in Via San Giovanni Evangelista su una sola corsia per ogni senso di marcia. La parte a nord di Via Canaletto, dalla Ceramica Florim alla Gardenia è a senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile.

Nella seconda fase, che inizia il 19 agosto e prosegue fino alla fine del mese viene chiuso completamente il traffico da Via Antica Cava a Via San Giovanni Evangelista, salvo i mezzi di soccorso e i veicoli diretti alle ditte.

Nella terza fase, fino alla fine di settembre, la Circondariale San Giovanni, nella zona dell’incrocio, sarà ad una solo corsia di marcia per ogni direzione e sarà chiusa Via Canaletto da Via Antica Cava alla circondariale, eccetto residenti, mezzi di soccorso, scuolabus, veicoli diretti e provenienti alle ditte e alle attività presenti.