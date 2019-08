Vignola: vertenza Bellentani, l’Amministrazione Comunale sta seguendo gli sviluppi

“L’amministrazione comunale di Vignola, e in particolare il sottoscritto, sta seguendo con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi della vertenza Bellentani”. Con queste parole il sindaco, Simone Pelloni, interviene sulla vicenda che vede coinvolta una storica realtà del territorio, specializzata nella lavorazione e confezionamento di salumi.

Come è noto, all’origine delle agitazioni in atto c’è la situazione di 19 operatori addetti alle pulizie e dei loro stipendi.

“Fin da quando è iniziata l’agitazione – conferma il sindaco – sto seguendo direttamente l’evolversi della situazione. Chiaramente, il ruolo di un’amministrazione comunale, in questi casi, deve essere quello di mettersi a disposizione il più possibile per mediare tra le parti e per garantire soprattutto il rispetto delle regole. Mi risulta che diverse forze sindacali e politiche si siano già espresse in merito. Ho provato, d’altra parte, a mettermi in contatto con i vertici dell’azienda, dai quali sto attendendo una risposta. Prima di prendere una posizione in merito, aspetto quindi di conoscere quelle di entrambe le parti in causa. Ci sarà modo inoltre di parlare della vertenza nella sede più opportuna, ovvero il tavolo convocato dalla Prefettura entro la fine di agosto. Ciò non significa – ribadisce Pelloni – che non sia preccupato sia per il futuro dell’azienda, storica realtà produttiva del nostro territorio, sia per la sorte dei 19 lavoratori per i quali è stata aperta questa vertenza. Mi auguro, naturalmente, che tutto rientri il prima possibile”.