Scomparso Renzo Orlandi, Sindaco di Spilamberto dal 1954 al 1970

Un grave lutto per Spilamberto. Se ne è andato Renzo Orlandi, aveva 93 anni, Sindaco di Spilamberto dal 1954 al 1970. Prima di essere Sindaco è stato mezzadro e sindacalista. Uno degli uomini più attivi ed importanti per la ricostruzione di Spilamberto nel dopoguerra.

Tra le opere più significative realizzate per il nostro paese ricordiamo: la costruzione delle scuole e l’istituzione del tempo pieno (prima realtà italiana ad organizzarlo), ma anche la costruzione del Quartiere Fondobosco e Resistenza oltre alla ripresa della manifestazione più importante per il paese: la Fiera di San Giovanni con relativo Palio dedicato all’Aceto Balsamico Tradizionale.

Lui e Gino Torelli sono stati tra le anime più significative che hanno contribuito al lavoro dell’ANPI di Spilamberto, sempre impegnati nel preservare la memoria del passato ed i valori della Resistenza.

Un uomo buono, sempre disponibile, generoso e portatore di tutti quei valori che fanno della politica qualcosa di davvero bello: onestà, sacrificio e amore sconfinato per la propria comunità.

In segno di raccoglimento e cordoglio, sabato 10 agosto durante le esequie, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino, per ricordare Renzo e la sua vita spesa per la comunità.

Non sappiamo come ringraziarti Renzo. Non ci sono abbastanza parole per descrivere quello che hai fatto per il nostro paese.

Salvatore Francioso, Vicesindaco di Spilamberto

Il funerale si svolgerà sabato mattina alle 10 nella Chiesa di San Giovanni.