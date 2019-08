Ferragosto a Spezzano

Mercoledì 14 agosto, prima serata in compagnia della 171° Fiera di San Rocco a Spezzano, organizzata dall’Associazione Fiera di San Rocco e dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Associazione Leongatto e Avf.

Tutti i giorni è in funzione il luna park in Largo Morandi e per questo, mercoledì 14 agosto il mercato si tiene nelle strade vicine.

Alle ore 21.30, in Piazza Falcone e Borsellino, prende il via lo spettacolo a ingresso libero ‘3 canzoni 100 lire’, musiche e racconti di un jukebox con Andrea Barbi e Mal dei Primitiv & The Radio Luxembourg Live, ovvero le più belle canzoni degli anni ’60 e ’70 cantate, suonate e raccontate.

Alle ore 22 ci sarà un ‘Flash mob anni ‘60’. E’ gradito abbigliamento dell’epoca per partecipare al ‘Premio slash mob’ con, a sorteggio fra i partecipanti, un viaggio a Cuba, Santo Domingo, Messico, in collaborazione Tour 2000 e Sempre Vacanze di San Giovanni in Persiceto.

Per Ferragosto aprono le bancarelle lungo Via Statale, con mostre, mercatino cambio-scambio, la pesca di beneficenza di ‘Africa nel Cuore’, il simulatore di F1 per grandi e bambini. Alle ore 18 aperitivo in compagnia dei Reb Hot Chili Peppers, alla Fredda, per prepararsi alla cena a cura del Gruppo Alpini di Fiorano nell’area del parco. Alle ore 21 la serata è dedicata alla 25° puntata di Andam a Vegg, organizzata dall’Associazione Leongatto con l’associazione Fiera di San Rocco, Lapam Confartigianato e il patrocinio del Comune di Fiorano. Conduce il giornalista Luigi Giuliani in una serata dedicata ovviamente a ‘La fera ed San Roc’ con la partecipazione dell’attore dialettale modenese Maurizio Marinelli, dell’attrice Silvia Razzoli, in arte Cesira l’Oca di Cavola, Giuliana Cuoghi e poi il gruppo che anima ogni puntata: Donato, Vincenzo, Amos e Guido. L’accompagnamento musicale è affidato a Massimo D’Andrea, Roberto Zanni e Luigi Catuogno per concludersi con un rinfresco offerto dal Ristorante La Castellana.

Giovedì 15 agosto è aperto anche il Castello di Spezzano, dalle ore 15 alle ore 19, con due visite guidate gratuite per le quali non è necessaria la prenotazione. Basta trovarsi alle ore 16.30 o alle ore 18 nella corte. Si ricorda che per arrivare al castello, essendo la Via Statale chiusa per la Fiera, chi arriva da Maranello può deviare in Via Motta alla rotonda del Rossetto. e chi arriva da Fiorano può salire da Via Ghiarella.

Cà Rossa, nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano per Ferragosto è aperta, così come è visitabile la Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano.