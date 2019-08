Auto come ariete per un furto in un bar a Luzzara

Poco dopo le 2.30 di oggi 14 agosto 2019 i carabinieri della stazione di Luzzara su input dell’operatore in servizio al 112, sono intervenuti in via Piazza Iscaro a Luzzara per un furto all’interno del Bar Portici. Sul posto è stato accertato che ignoti ladri utilizzando come ariete un’autovettura, a bordo della quale si sono pii dileguati, hanno sfondato la vetrata del bar introducendosi all’interno dell’attività commerciale asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una macchina cambia monete contenente oltre 2.000 euro.

Tra danni cagionati per la perpetrazione del furto e refurtiva sottratta il danno, ammontante ad alcune migliaia di euro, è in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Luzzara hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.