Auto a fuoco in piazzale Tien An Men

Sono in corso di accertamento le cause che hanno provocato questa notte, poco dopo le 3.30, l’incendio di una autovettura Fiat Stilo parcheggiata in prossimità di via Tien An Men che ha subito ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sassuolo unitamente ai carabinieri. Non ci sono feriti.