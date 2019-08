I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi in via Costituzione a Ravarino per soccorrere e recuperare un cane che era scivolato accidentalmente in un pozzetto per le acque reflue.

I vigili si sono calati per circa 2 metri nel pozzetto e sono riusciti a recuperare sano e salvo l’anziano cane da caccia che poi è stato restituito ai padroni.