Sono in corso da parte della provincia interventi estivi di manutenzione e ammodernamento negli istituti superiori di Modena, in vista dell’avvio dell’anno scolastico, mentre sono previsti in autunno lavori di manutenzione, messa in sicurezza e sugli infissi al Baggi di Sassuolo e al Levi di Vignola con un costo di 900 mila euro.

La Provincia gestisce, su tutto il territorio provinciale, la manutenzione di 58 edifici scolastici superiori, 24 palestre, quasi 1.400 aule e oltre 500 laboratori.