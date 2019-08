Coppa Italia: al via la prevendita per Sassuolo – Spezia

Inizia oggi la prevendita dei biglietti per il 3° Turno Eliminatorio di Coppa Italia che vede il Sassuolo contro lo Spezia, in programma domenica 18 Agosto alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. La prevendita dei tagliandi è attiva presso i punti vendita abilitati VivaTicket.

Sono disponibili esclusivamente biglietti nei seguenti settori:

Tribuna Ovest: prezzo unico a Euro 10 (esclusi i diritti di prevendita)

Tribuna Nord (Settore Ospiti): prezzo unico a Euro 10 (esclusi i diritti di prevendita)

Per gli Under 14 è previsto il biglietto omaggio da ritirare esclusivamente prima della partita presso le biglietterie dello stadio. Il giorno della gara i botteghini del Mapei Stadium apriranno alle ore 19 e sarà attivo uno sportello per sottoscrivere l’abbonamento 2019/20 al Sassuolo Calcio e la SassuoloCard.

Si ricorda che l’abbonamento 2019/20 al Sassuolo Calcio garantirà l’accesso al Mapei Stadium anche per la gara Sassuolo-Spezia. Per accedere al Mapei Stadium gli abbonati dovranno mostrare la propria SassuoloCard e il tagliando segnaposto rilasciato alla sottoscrizione dell’abbonamento.