La Fiera di San Rocco ricorda Luciano Pierotti

La sera di Ferragosto si è svolta a Spezzano, nell’ambito della 171° Fiera di San Rocco, la 25° puntata di Andam a Vegg, in una piazza come sempre, in queste sere, gremita. All’inizio il sindaco Francesco Tosi e il presidente dell’Associazione Fiera di San Rocco Roberto Montorsi hanno consegnato una targa alla sig.ra Mara, moglie dell’indimenticato Luciano Pierotti, prematuramente spentosi l’11 maggio scorso, all’età di 74 anni.

Cavaliere della Repubblica, è stato protagonista della sua comunità spezzanese, del volontariato e dell’impegno per il Comune di Fiorano Modenese e per la comunità di Rumuruti in Kenia.

Luciano Pierotti è stato un punto di riferimento per gli alpini fioranesi e la sua attività è stata riconosciuta nel 2014, ottenendo il premio nazionale di ‘Alpino dell’anno’; è stato fra promotori della rinascita della Fiera di San Rocco, presidente del Forum delle Associazioni, impegnato in attività benefiche e di solidarietà e giustamente gli Spezzanesi hanno voluto ricordarlo per sentirlo ancora presente.