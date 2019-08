Il presidente Zanni al ritiro della Pallacanestro Reggiana

Il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, si è recato ieri pomeriggio a

Castelnovo Mont i per assistere all’allenamento della Pallacanestro Reggiana, dal 16

agosto in rit iro per il 17° anno consecutivo nella cittadina appenninica, e per rivolgere un

caloroso in bocca al lupo al direttore generale Filippo Barozzi, alla squadra e a coach

Buscaglia – in Olanda per alcuni giorni in qualità di allenatore della selezione “orange” –

in vista del prossimo campionato di Serie A.

Proprio nella palestra del Cattaneo, int itolata a Leardo Giovanelli e di proprietà della

Provincia, domenica alle 18 la nuova Grissin Bon disputerà come ormai è tradizione la

prima amichevole uff iciale aperta al pubblico, affrontando la Pompea Mantova,

formazione di Serie A2. I bigliett i (intero 15 euro, 10 per gli Under 18, ingresso gratuito

per i bambini f ino a 5 anni) possono essere acquistat i f ino a venerdì negli uff ici della

Pallacanestro Reggiana in via Mart iri della Bettola 47 (dalle 9 alle 13), sabato a “lo

stoRE” in piazza Prampolini a Reggio (10-13 e 16-19) oppure domenica dalle 17 ai

botteghini del PalaGiovannelli-Cattaneo.

Venerdì alle 21.30, all’Antico Bar Magnani in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo

Monti, si terrà invece la tradizionale festa per la presentazione in Appennino della

Grissin Bon, organizzato dalla società di basket locale “L.G. Competition” in

collaborazione con il Comune di Castelnovo ne’ Monti. Dirigenti, staff tecnico ed i

giocatori della Pallacanestro Reggiana saranno a disposizione per firmare autografi e

posare per selfie e foto ricordo.