Correggio: ciclomotore a fuoco durante rifornimento. Distrutta postazione automatica di pagamento e lo stesso ciclomotore

Intorno alle 2.00 di oggi, 21 agosto, i vigili del fuoco con alcune squadre dei comandi di Carpi e Reggio Emilia e i carabinieri della stazione di San Martino in Rio, sono intervenuti in via della Pace a Correggio dove, all’interno di un distributore di benzina durante le operazioni di rifornimento, per cause accidentali s’incendiava un ciclomotore Aprilia 50 in uso ad un 19enne correggese. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno danneggiato parzialmente una colonna di distribuzione mentre è andata distrutta una postazione automatica di pagamento e lo stesso ciclomotore. Nessuna persona ha riportato ferite.