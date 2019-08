Gaggio Montano: perdita nell’isolamento termico di un serbatoio GNL, i vigili del fuoco provvedono a travasare il metano

La scorsa notte intorno alle 23.00, 4 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Bologna sono intervenute con due autopompe serbatoio e 2 squadre NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) di cui una specializzata in travasi proveniente da Mestre, a Casona di Gaggio Montano, per un travaso di un serbatoio di GNL (gas naturale liquefatto) collocata presso l’azienda Saga Coffee. Il serbatoio, della capacità di 60 metri cubi, durante il riempimento, infatti, ha presentato una perdita nell’isolamento termico.

I Vigili del Fuoco intervenuti con le apposite strumentazioni (esplosimetro e cerca fughe), hanno innanzitutto verificato la tenuta del serbatoio e degli altri componenti escludendo la presenza di rotture dalle quali sarebbero potuto originarsi emissioni di GNL. La Squadra dei Vigili del Fuoco di Mestre ha poi provveduto al travaso del GNL in un auto cisterna per la messa in sicurezza della zona. L’intervento è proseguito anche stamane. Considerata l’assenza di edifici abitati nelle immediate vicinanze, non si sono resi necessari provvedimenti di allontanamento dei residenti.

Sul posto è intervenuto anche personale dei Carabinieri.