Festival Filosofia 2019, ecco il programma sassolese

Dedicato al tema persona, il festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città, mette a fuoco la questione della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana. La diciannovesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti.

Tra i protagonisti 53 relatori, di cui ben 24 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Augé, Bodei, Bianchi, Cacciari, Crouch, Ehrenberg, Galimberti, Giovannini, Marzano, Massini, Quante, Recalcati, Rosen, Roy, Severino, Vegetti Finzi. Prima edizione dopo la scomparsa di Tullio Gregory, il festival omaggerà la figura del grande maestro, tra l’altro, riproponendo alcuni dei più significativi tra i suoi “menu filosofici” per più di settanta ristoranti ed enoteche delle tre città.

Ma vediamo nel dettaglio il programma sassolese:

VENERDI’

10:00

la lezione dei classici

Fabrizio Amerini

Summa Teologica

di Tommaso d’Aquino

Piazzale Avanzini

11:30

la lezione dei classici

Laura Boella

La persona e il sacro

di Simone Weil

Piazzale Avanzini

15:00

lezioni magistrali

Roberta de Monticelli

Individualità essenziale

Prospettive della fenomenologia

Piazza Garibaldi

16:00 – 19:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

16:30 – 17:30

programma ragazzi

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

16:30

lezioni magistrali

Olivier Roy

Identità europea

Quanto cristiani sono i valori europei?

Piazza Garibaldi – traduzione in oversound

Sala Biasin – streaming in francese

18:00

lezioni magistrali

Vincenzo Paglia

Bioetica globale

Piazza Garibaldi

19:00

teatro e performance

Guinea Konakry altrimenti Guinea Francese

Racconto di una fuga

Con: Pierre Panival Bangouri

Regia: Ennio Trinelli

A cura di: Comune di Sassuolo

Vicolo Conce, 4

20:30

lezioni magistrali

Paolo Ercolani

Social?

Soggetti in rete, oggetti nella realtà

Piazzale Avanzini

21:00

teatro e performance

Jeux du Sable

Una traversata del deserto

Con: Guainou Ibrahim

Regia: Ennio Trinelli

Vicolo Conce, 4

22:00

musica

Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna

Il Carnevale degli animali

Direzione: Giordano Ferranti

Voce recitante: Christian Poggioni

Produzione: La Toscanini

Piazzale della Rosa

09:00 – 23:00

mostre e installazioni

L’importanza di chiamarsi Francesco

Dialoghi impossibili a tre voci

Curatori: Angela Fiore, Federico Fischetti, Simone Sirocchi

Produzione: Gallerie Estensi, UNIMORE

Presentazione: venerdì 13 settembre ore 18.30 alla presenza della Direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli e dei curatori

Palazzo Ducale

10:00 – 23:00

mostre e installazioni

Mustafa Sabbagh

MKUltra: personal data

Produzione: Comune di Sassuolo e festivalfilosofia

In collaborazione con: Galleria Marcolini

Dedicata a Bebi Mammi

Presentazione: sabato 14 settembre ore 18.30 alla presenza dell’artista

Galleria Paggeriarte

10:00 – 21:00

mostre e installazioni

Bertozzi & Casoni

Ritratto

Produzione: Museo Bertozzi & Casoni

Presentazione: venerdì 13 settembre ore 17.00 con performance di David Riondino

Museo Bertozzi & Casoni

09:00 – 23:00

mostre e installazioni

Le gallerie d’arte per il festivalfilosofia

Fabrizio Loschi

Aladiterra

L’alba di un contratto

Curatori: Elena Bernardi, Francesco Raffaele Mutti

A cura di: Whiteside, Discromie, Amoof Consulting

Presentazione: venerdì 13 settembre ore 19.30 alla presenza dell’artista

Mazzini 43

09:00 – 23:00

libri e dintorni

Bancarelle di libri filosofici

I libri dei protagonisti

A cura delle librerie: Incontri, La Libreria e Mondadori

Piazza Garibaldi

SABATO

09:30 – 12:30

programma ragazzi

Sono perché siamo

Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni)

A cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino (area limitrofa alla Villa)

10:00 – 12:00

laboratori per tutti

Scarti?

La dignità non si butta

A cura di: il Melograno e Nuovamente

In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino

10:00

lezioni magistrali

Davide Sisto

Post mortem

La sopravvivenza digitale dell’identità

Piazzale Avanzini

10:00 – 13:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

10:30 – 11:30

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

11:30

lezioni magistrali

Salvatore Natoli

Carattere

L’edificazione della soggettività

Piazza Garibaldi

14:00 – 19:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

15:00 – 19:00

programma ragazzi

Sono perché siamo

Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni)

A cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino (area limitrofa alla Villa)

15:00

la lezione dei classici

Angelo Panebianco

La democrazia in America

di Tocqueville

Piazza Garibaldi

16:00 – 18:00

laboratori per tutti

Scarti?

La dignità non si butta

A cura di: il Melograno e Nuovamente

In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino

16:30 – 17:30

programma ragazzi

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

16:30

lezioni magistrali

Danilo Martuccelli

Singolarità

Piazza Garibaldi – traduzione in oversound

Sala Biasin – streaming in francese

18:00

lezioni magistrali

Silvia Vegetti Finzi

Le maschere della vita

L’arte di diventare se stessi

Piazza Garibaldi

19:00

teatro e performance

Guinea Konakry altrimenti Guinea Francese

Racconto di una fuga

Con: Pierre Panival Bangouri

Regia: Ennio Trinelli

A cura di: Comune di Sassuolo

In collaborazione con: GaiaitaliapuntocomEdizioni, festival Urla dal Silenzio, Cooperativa Sociale Svoltare, Europa Teatri

Vicolo Conce, 4

20:30

lezioni magistrali

Mariafelicia De Laurentis, Massimo Pietroni

Singolarità

Big bang e buchi neri

Conduce: Marco Cattaneo

In collaborazione con: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Piazzale Avanzini

21:00

film e docufilm

Non è l’Ennesimo festivalfilosofia

A cura di: Tilt Associazione Giovanile – Ennesimo Film Festival

Proiezione corti finalisti e premiazione

Crogiolo Marazzi

21:00

teatro e performance

Jeux du Sable

Una traversata del deserto

Con: Guainou Ibrahim

Regia: Ennio Trinelli

A cura di: Comune di Sassuolo

In collaborazione con: GaiaitaliapuntocomEdizioni, festival Urla dal Silenzio, Cooperativa Sociale Svoltare, Europa Teatri

Vicolo Conce, 4

09:00 – 23:00

mostre e installazioni

10:00 – 23:00

mostre e installazioni

10:00 – 21:00

mostre e installazioni

09:00 – 23:00

mostre e installazioni

Le gallerie d’arte per il festivalfilosofia

09:00 – 23:00

libri e dintorni

DOMENICA

09:30 – 12:30

programma ragazzi

Sono perché siamo

Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni)

A cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino (area limitrofa alla Villa)

10:00 – 12:00

laboratori per tutti

Scarti?

La dignità non si butta

A cura di: il Melograno e Nuovamente

In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino

10:00

lezioni magistrali

Nathalie Heinich

Identità

Come si può essere se stessi?

Piazza Garibaldi – In italiano

10:00 – 13:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

10:30 – 11:30

programma ragazzi

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

11:30

lezioni magistrali

Carlo Sini

Corpo

L’umano come automa

Piazza Garibaldi

14:00 – 19:00

laboratori per tutti

Hold The Line – Scelte di confine

Nei panni di una persona migrante

Gioco di ruolo educativo online

A cura di: Croce Rossa Italiana – Comitato di Sassuolo

Via Cesare Battisti

15:00 – 19:00

programma ragazzi

Sono perché siamo

Laboratori per famiglie e bambini (0-14 anni)

A cura di: Centro per le Famiglie Distrettuale – sede di Sassuolo e Servizi Educativi Comune di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino (area limitrofa alla Villa)

15:00

la lezione dei classici

Silvano Petrosino

Totalità e infinito

di Lévinas

Piazzale Avanzini

16:00 – 18:00

laboratori per tutti

Scarti?

La dignità non si butta

A cura di: il Melograno e Nuovamente

In collaborazione con: Centro Servizi Volontariato Distretto di Sassuolo

Villa Giacobazzi – Parco Vistarino

16:30 – 17:30

programma ragazzi

Attraver-siamo

Un viaggio sulle orme di Enea

Percorso teatrale

Da 8 anni

A cura di: Biblioteca dei Ragazzi Leontine e Associazione Culturale Quinta Parete

Villa Giacobazzi – Biblioteca dei ragazzi Leontine

16:30

lezioni magistrali

Maria Bettetini

Velo

L’occultamento del volto

Piazza Garibaldi

18:00

lezioni magistrali

Enzo Bianchi

Ecce homo!

Gesù racconta Dio

Piazza Garibaldi

19:00

teatro e performance

Guinea Konakry altrimenti Guinea Francese

Racconto di una fuga

Con: Pierre Panival Bangouri

Regia: Ennio Trinelli

A cura di: Comune di Sassuolo

Vicolo Conce, 4

21:00

teatro e performance

Lella Costa

Ciò che possiamo fare

La libertà di Edith Stein e lo spirito dell’Europa

Piazzale della Rosa

09:00 – 21:00

mostre e installazioni

10:00 – 21:00

mostre e installazioni

10:00 – 20:00

mostre e installazioni

09:00 – 21:00

mostre e installazioni

Le gallerie d’arte per il festivalfilosofia

09:00 – 21:00

libri e dintorni

