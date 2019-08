Gran Finale dello Stage Internazionale di Commedia dell’Arte al teatro Cavallerizza

Da tutto il mondo convergono a Reggio Emilia per lo Stage internazionale di commedia dell’arte attori professionisti per ricevere l’insegnamento di Antonio Fava, maestro noto a livello internazionale di Commedia Italiana. Nata in Italia negli anni Trenta del Cinquecento e sviluppatasi nelle città italiane, prima, e in quelle di tutta Europa poi, la Commedia dell’Arte, o Improvvisa, o Italiana, è ora mondiale, universale, nella diffusione e nei temi: la guerra, l’amore, la ricchezza, la povertà, la sazietà, la fame.

Ora dopo un mese di attività, lo Stage Internazionale di Commedia dell’Arte volge al termine. Trentadue artisti internazionali, provenienti dal Canada, USA, Cile, Argentina, Brasile, Hong Kong, Francia, UK, Germania, Spagna, Ungheria, oltre che dall’Italia, si esibiranno, giovedì 22 agosto alle ore 21, al teatro Cavallerizza nella commedia Rumori di Guerra (ingresso libero). Il soggetto, elaborato da Antonio Fava nella forma classica degli scenari della Commedia Improvvisa, tratta il tema della guerra, delle ostilità, delle armi, degli eroismi e delle vigliaccherie che da sempre danno volto, o maschera, a una delle pratiche più persistenti nella storia umana e sociale. L’azione, costruita nel ritmo e con la vitalità delle maschere della Grande Tradizione, si rappresenta suddivisa nei tre atti canonici: in forma breve, per la durata complessiva di un’ora. Gli artisti dello Stage Internazionale di Commedia dell’Arte, organizzati in tre compagnie, rappresenteranno la stessa commedia, immaginando che siano tre diverse compagnie ad attuarla e che noi spettatori assisteremo ai tre atti regolari recitati, ciascuno, da una diversa compagnia. I nomi delle tre compagnie, inventati per l’occasione, hanno sonorità simile a quella delle compagnie storiche come i Gelosi, i Confidenti, i Fedeli: le tre compagnie che reciteranno Rumori di Guerra si chiamano Gli Storditi (atto primo), I Rintronati (atto secondo), I Frastornati (atto terzo).

Hanno collaborato allo svolgimento e al successo dello Stage, Marcella Domeniconi per l’acrobatica; Cecilia Di Donato per la gestualità; Alessandro Garuti assistente; Dina Buccino per l’organizzazione generale.

Lo Stage Internazionale di Commedia dell’Arte è realizzato con il contributo del Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Restate nei quartieri e Cultura della città 2019 con la collaborazione della Fondazione I Teatri.



Per informazioni: www.eventi.comune.re.it | www.antoniofava.com