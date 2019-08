Al Policlinico di Modena in funzione i nuovi spogliatoi per il personale

Continuano i trasferimenti nei nuovi spazi ristrutturati al Policlinico di Modena. In queste settimane estive sono entrati in funzione i nuovi spogliatoi per il personale situati all’ingresso 1, nel seminterrato. I nuovi spazi, completamente ristrutturati sostituiranno, a regime, i container a suo tempo installati nella zona della Chiesa, per consentire l’avvio dei lavori di ristrutturazione. In questa prima fase, verranno spostati 180 armadietti, il resto del trasferimento è previsto entro la fine dell’anno.

L’area dei nuovi spogliatoi è di 500 mq, è dotata di accesso riservato con badge, e ospiterà, a regime, 270 armadietti; i locali sono dotati di lucchetto, docce e aria condizionata. Essa è anche collegata con uno dei tre depositi di biciclette riservati ai dipendenti.