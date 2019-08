‘DisoBBedienze’ rassegna di teatro, incontri e laboratori per la città: seconda edizione a Bologna il 5-6-7 settembre

Tre giorni di laboratori, spettacoli e incontri per interrogarsi sulla disobbedienza come atto collettivo e individuale positivo, in grado di aprire riflessioni, confronti e dialogo. Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna della Compagnia di teatro integrato Magnifico Teatrino Errante, ideata per approfondire come ognuno di noi può dare il proprio contributo per cambiare il corso delle cose, attraverso la partecipazione e l’espressione artistica.

Un programma ricco di eventi per giovani, famiglie, bambini e persone diversamente abili. Una manifestazione culturale e sociale che esplorerà le diverse declinazioni della disobbedienza, attraverso le arti del teatro, della danza, della poesia, della musica e del cinema.

Disobbedire alle visioni imposte, a chi ci vuole chiudere in un’idea, disobbedire al nostro stesso corpo. Disobbedire per riderci sopra, senza paura del castigo, per ritrovare la spensieratezza del sogno.

Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti, ad eccezione del laboratorio teatrale “Mi sono scritto addosso” della Compagnia Berardi-Casolari.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 5 settembre 2019

ore 9 – 16 | LABORATORIO

Mi sono scritto addosso (immagine)

*La Stalla delle Meraviglie – via Garavaglia 5

Laboratorio dell’attore creativo a cura della Compagnia Berardi-Casolari, condotto dall’attore Gianfranco Berardi (Premio UBU 2018) e Gabriella Casolari.

[A pagamento, iscrizioni: disobbedienze@gmail.com]

ore 19.30 | POESIA

Il dono – Braille’s Poetry Reading

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Dialogo con l’autrice Laura Trevini Bellini per conoscere la sue opere poetiche scritte in braille, frutto di una appassionata ricerca sulla scrittura e i linguaggi. Incontro a cura della poeta Roberta Sireno.

L’evento sarà preceduto da un aperitivo a offerta libera.

Le opere stampate in braille saranno esposte in mostra dal 5 al 7 settembre al Graf.

ore 20.30 | PERFORMANCE

Borderless

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Performance di teatro fisico con Sharon Iozzi a cura della Compagnia teatrale Kidbuzz.

ore 21.00 | CINEMA

Seafish from Africa. Il mio amico Banda

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Proiezione del documentario di Giulio Filippo Giunti a cura di Associazione MAMADO. Una storia che fa riflettere su come culture molto diverse tra loro possano cercare di costruire un dialogo grazie all’esperienza di vita che ogni persona porta con sé.

Venerdì 6 settembre 2019

ore 20.00 | MUSICA

Parata disobbediente

*Largo Respighi/Via del Guasto/P.zza Verdi

Intervento musicale a cura di Corretto Samba, laboratorio ritmico dedicato allo studio delle percussioni afro-brasiliane diretto da Cristiano Buffolino.

ore 20.30 | TEATRO

La Disobbedienza del Corpo

*Piazza Verdi Village

Spettacolo della Compagnia di Teatro Integrato Magnifico Teatrino Errante. Gli attori, in scena come nella vita, affrontano mille vincoli imposti dalla loro conformazione e dal contesto. Ogni corpo è resiliente e, come le piante che crescono sfruttando le asperità dell’ambiente, dà vita a nuove strade e nuove possibilità.

Gran finale con Corretto Samba.

Sabato 7 settembre 2019

ore 17.30 | BAMBINI

Nuvole, a tratti

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Spettacolo di Teatro di Figura per bambini a cura della Compagnia Magnifico Teatrino Errante. Una riflessione sulle potenzialità che possono emergere della convivenza con l’alterità, e sull’arricchimento che può scaturirne, realizzata attraverso la manipolazione di materiali riciclati e piccoli oggetti.

ore 18.00 | BAMBINI

E tu che personaggio sei?

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Laboratorio creativo per bambini e genitori condotto da Mariateresa Diomedes e Serena Roazzi. I partecipanti potranno inventare e realizzare il proprio personaggio, utilizzando le tecniche del collage, del ritaglio e della sovrapposizione di materiali di riciclo.

[gradita la prenotazione: disobbedienze@gmail.com]

ore 19.00 | INCONTRO

Disobbedienti al tavolo

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Buone pratiche a confronto per un dibattito a più voci sulla tematica ambientale. Incontro mediato da Roberto Tomesani di Extinction Rebellion Bologna.

A seguire aperitivo a offerta libera.

ore 20.30 | DJ SET

Io Balla

*Graf San Donato – Piazza Spadolini 3

Appuntamento danzante accessibile animato dal collettivo di djesse Hellviras. Un momento di condivisione e inclusione vissuto attraverso le energie della musica surf, garage, black and soul, con l’obiettivo di rendere le persone libere di esprimersi attraverso il corpo, nell’autenticità di ogni differente anatomia.

Magnifico Teatrino Erante

La Compagnia di Teatro Integrato e Associazione Magnifico Teatrino Errante nasce nel 2011 a Bologna: il gruppo include anche attori con disabilità e lavora sia sul piano artistico sia su quello sociale, nella convinzione che la valorizzazione dei singoli talenti e l’attenzione alla qualità e ai contenuti delle opere presentate siano una strada efficace per veicolare un reale messaggio di integrazione.

La riflessione su se stessi e la sperimentazione di nuove strade espressive sono momenti fondamentali per ogni persona che si approccia al teatro, ancora di più lo diventano nel caso di attori diversamente abili: attraverso un rapporto di reciproco e mutuo scambio tra le persone, il disagio trova un riscatto e la recitazione si accresce di umanità, esperienze e vita.

