Stalker armato di coltello arrestato ad Imola dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un 31enne italiano per atti persecutori. È successo ieri intorno alle 20.30 quando una donna ha chiamato la Centrale Operativa del 112 chiedendo aiuto perché il suo ex compagno le si era presentato sotto casa, violando un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che aveva ricevuto di recente, proprio a causa di un’analoga attività persecutoria commessa in passato nei confronti della donna.

Grazie all’arrivo tempestivo dei Carabinieri è stato evitato che la situazione potesse degenerare, considerato che l’uomo, irascibile e desideroso di vendetta nei confronti della vittima, la minacciava con frasi del tipo: “…prima o poi ti ammazzo a costo di farmi la galera…” ed era armato di un coltello a serramanico. Alla vista dell’arma, l’uomo è stato immobilizzato dai militari e accompagnato in caserma per ulteriori approfondimenti. Più tardi, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne è stato tradotto in carcere.

(immagine d’archivio)