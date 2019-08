Sabato ai Giardini Ducali di Modena la fiaba teatrale musicale di Lorenzo Sentimenti

Un’atmosfera blues giocata all’insegna dello scorrere del grande fiume, una fiaba teatrale rappresentata con musica eseguita sul palco, di quella che tocca l’anima. Si intitola “Il Fiume di Stelle – una storia blues” lo spettacolo teatrale originale di narrazione con musica dal vivo che si rappresenta sabato 24 agosto ai Giardini Ducali di Modena in corso Canalgrande, sotto i grandi alberi del parco storico. Una nuova forma espressiva che trova spazio nella rassegna di Studio’s “Giardini d’Estate”, nell’ambito dell’Estate modenese organizzata dal Comune, con sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Modena ed Hera.

Lo spettacolo traccia un improbabile parallelo fra la pianura Padana e la pianura alluvionale del Mississippi. La fiaba teatrale che approda sabato 24 al palcoscenico dei Giardini Ducali di Modena, ha fin qui conquistato un pubblico eterogeneo per età e formazione culturale. Questo anche grazie alla colonna sonora, in parte originale, magistralmente eseguita dal vivo da una formazione che ha al pianoforte Gustavo Savino, al contrabbasso Alfredo Barbieri e alla chitarra Elisa Berselli. Musica, ovviamente, rigorosamente “blues”.

Caratterizzato da un andamento “circolare” delle diverse vicende che si intrecciano nel racconto, “Il Fiume di Stelle” utilizza lo scenario drammaturgico del fiume, della musica e delle persone per costruire una narrazione teatrale nella quale è bello perdersi, immaginando i luoghi, le vicende e le atmosfere narrate. Lo spettacolo, a ingresso libero per tutti, dura circa un’ora. In scena, Francesco Sentimenti e Lorenzo Sentimenti, che è anche l’autore e dirige l’associazione teatrale “Piccole luci” onlus, che coordina e conduce percorsi teatrali legati a utenti svantaggiati. Lorenzo, ideatore e interprete di spettacoli di teatro, si avvale di esperienze maturate in ambiti artistici diversi, quali musica, pittura, scultura. Ha vinto nel 2007 il premio nazionale “Parole in Scena” di scrittura scenica per ragazzi con “Rebecca, la Mamma e le Fiabe” (Edizioni Corsare di Perugia, collana “Facciamo Teatro!”).

Il programma dell’Estate modenese è online (www.comune.modena.it/estate2019).