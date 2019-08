Trasportava 6 kg di marijuana, arrestato dalla polizia

Durante controlli ieri nell’area stazione FFSS, piazzale Marconi a Reggio Emilia, la polizia ha notato un soggetto, già conosciuto, scendere da un treno regionale proveniente da Bologna.

L’uomo indossava abiti sportivi ed aveva con sé uno zaino a tracollo. Durante la sua discesa dal treno, percorrendo il sottopasso per poi giungere all’atrio centrale, gli agenti della Squadra Mobile venivano attirati dal comportamento di un cane portato al guinzaglio da un passeggero sceso dallo stesso treno che continuava a starnutire mentre effettuava lo stesso tragitto dell’uomo.

Pertanto la persona è stata fermata ed identificato per O.C. nigeriano classe ’88 in regola sul territorio italiano, disoccupato.

A seguito del controllo operato sulla sua persona si stati rinvenuti 7 involucri contenenti complessivamente circa 6 kg di marijuana, dal valore di alcune decine di migliaia di euro, occultati parte in uno zaino tra capi di abbigliamento intrisi di profumo e il restante in una borsa di plastica tra scarpe spaiate, al fine di eludere controlli superficiali.

I poliziotti hanno poi effettuatto una perquisizione presso il domicilio del soggetto dove hanno rinvenuto oltre a materiale specifico per la preparazione delle dosi di sostanza stupefacente, anche la somma di circa 8,000 euro in banconote. La sostanza stupefacente e tutti gli oggetti per la preparazione delle dosi nonché la somma di denaro probabile provento del reato di spaccio di sostanze stupefacenti sono state sequestrati mentre il cittadino nigeriano tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e associato presso il carcere di via Settembrini come disposto dal Pubblico Ministero.