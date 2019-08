Automobilista denunciato a Marano di Gaggio Montano

I Carabinieri della Stazione Alto Reno Terme hanno denunciato un automobilista italiano di 38 anni per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo è risultato positivo all’alcol test con un valore di 1,60 g/l, quindi ben oltre il limite consentito dalla normativa, subito dopo un incidente stradale non grave avvenuto sulla Strada Statale “64-Porrettana”, all’altezza di una rotatoria situata a Marano, nel Comune di Gaggio Montano, mentre si trovava al volante di una Volkswagen Golf. Fortunatamente, nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli, a parte l’auto dell’uomo che è stata sequestrata.