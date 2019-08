Fattorino picchiato e rapinato a Bologna

Attirato in una zona isolata, dopo aver indicato come luogo per la consegna delle pizze un indirizzo che non avrebbe mai trovato, è stato minacciato con pistola e coltelli, picchiato e rapinato. Vittima dell’aggressione, avvenuta ieri sera in una zona periferica di Bologna, un fattorino di 27 anni di origine pachistana che effettua le consegne per una pizzeria da asporto.

Lo hanno affrontato in quattro: tre erano incappucciati, mentre la persona che ha fatto da ‘esca’ fingendo di essere il cliente che aveva ordinato le pizze, è stato descritto come un uomo sui 25-30 anni, capelli neri e pizzetto. La vittima, medicata sul posto dal 118, ha denunciato l’accaduto alla Polizia che ha avviato le indagini per identificare gli aggressori. Visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.