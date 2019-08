Presentata la decima edizione del ‘Memorial Nardino Previdi’

Lo Sporting Club di Sassuolo ha fatto da cornice, questa mattina, alla presentazione della decima edizione del ‘Memorial Nardino Previdi’, torneo di calcio giovanile dedicato alla memoria del famoso dirigente sportivo. Al via 12 squadre (le rappresentative Allievi under 17 di Atalanta, Verona, Carpi, Sassuolo, Spal, Roma, Chievo, Reggiana, Parma, Torino, Modena cui si aggiungono i danesi dell’Helsingor) suddivise in quattro gironi, che da giovedì scenderanno in campo per provare a conquistare il Trofeo, da un paio di edizioni a questa parte sempre finito nelle mani dell’Atalanta.

La gara inaugurale, Sassuolo-Helsingor, si giocherà venerdì alle 20,30 allo stadio Ricci, mentre sabato si disputano, in mattinata, le ultime gare dei gironi, e nel pomeriggio le semifinali. Domenica alle 10,30, allo Zanti di San Michele, la finalissima, cui seguiranno premiazioni e cerimonia di chiusura.