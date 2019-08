Tennis: Tricolori individuali giovanili, lo Sporting schiera quattro atleti

Una pattuglia di quattro ragazzi, due femmine e due maschi, tutti atleti tesserati per lo Sporting Club Sassuolo, saranno impegnati già da questo fine settimana nei rispettivi Campionati Nazionali Individuali di categoria, per difendere i colori del sodalizio sassolese.

Nella categoria Under 16 femminile, che si giocherà sui campi in terra rossa del TC Rovereto (TN), le portabandiera dello Sporting saranno, Alice Gubertini e Giulia Castelli.

Mentre Alice Gubertini risulta già ammessa al tabellone principale in virtù della classifica nazionale di 2.5, e scenderà in campo probabilmente a partire dal 2 settembre, per Giulia Castelli, classifica nazionale 3.4, il cammino in questi campionati inizierà già sabato 31 agosto con la disputa del primo turno di qualificazione.

Nella categoria Under 14 maschile, che si giocherà sui campi in terra rossa della Scuola Tennis Montecchia di Padova, gli alfieri dello Sporting saranno Mattia Ricci e Federico Bondioli.

Entrambi gli atleti hanno una classifica nazionale di 2.8 e proprio in virtù di questa loro classifica risultano già ammessi al tabellone principale che prenderà il via il 2 settembre prossimo.

In una nota lo Sporting Club Sassuolo si è detto orgoglioso di poter rappresentare il tennis agonistico sassolese nelle massime competizioni nazionali giovanili, con continuità e con un così nutrito numero di atleti, frutto di un ottimo lavoro di preparazione svolto dalla Scuola Tennis riconosciuta e riconfermata dalla Federtennis quale Top School Nazionale.