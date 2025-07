“Inesorabilmente ad ogni folata di vento le piante di Piazza della Chiesa a San Michele cadono una dopo l’altra come soldati in guerra, segnando così, con la loro assenza, l’epoca dell’incuria e delle scelte approssimative”. A segnalarlo, ancora una volta, un cittadino.

“Dal 16 giugno è la sesta pianta a trovarsi riversa a terra e vien da chiedersi quale misure di prevenzione e di sostituzione siano state adottate dai preposti?

Sono stati effettuati controlli sulla presenza o meno di malattie e l’eventuale trattanento fitosanitario? Sono stati verificati i fissaggi dei tutori in legno e dove assenti rimessi? E’ stata effettuata l’irrigazione periodica con cisterna poiché le aiuole sono sprovviste di impianto di irrigazione automatica?

Desolante udire le anziane signore che passeggiando questa mattina di fronte al nuovo episodio hanno esclamato: “di questo passo non ne resterà nessuna” ed ancora: “la Piazza non sarà mai più come prima“, in tono rassegnato”.

(lettera firmata)