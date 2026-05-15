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“In queste ore stiamo assistendo a una vera e propria “gara di solidarietà” nei confronti dell’assessore Zilioli a seguito delle scritte comparse in città che lo riguardano.

Condannando ogni forma di esasperazione del dibattito pubblico, crediamo però sia doveroso interrogarsi sulle ragioni che portano una parte della cittadinanza ad esprimere un disagio così evidente. Se alcuni cittadini credono che questo sia il modo per farsi ascoltare, forse è perché si sentono esasperati, ignorati e impauriti.

È bene ricordare che tutta questa vicenda nasce da una dichiarazione avventata fatta proprio dall’assessore Zilioli durante un Consiglio comunale, una dichiarazione che sembrava confermare esattamente ciò che molti cittadini temevano. Da lì è nato un clima di forte preoccupazione che non può essere liquidato con superficialità.

Dopo una raccolta firme senza precedenti, ci saremmo aspettati almeno un’apertura al confronto da parte della maggioranza. Invece, fino ad oggi, abbiamo assistito soltanto a giustificazioni e alla continua ripetizione del fatto che “non è stata ancora recepita nessuna richiesta”.

Forse i cittadini vorrebbero semplicemente conoscere la posizione della Giunta e soprattutto quella del Sindaco, che continua a nascondersi dietro la maggioranza senza mai esprimere chiaramente il proprio pensiero sulla vicenda. A volte basterebbe dire con chiarezza: “sono favorevole” oppure “non sarei favorevole”. Il silenzio e l’ambiguità non aiutano certo a rasserenare il clima.

Più che assistere alla gara di solidarietà in atto, crediamo servirebbero maggiore umiltà nel riconoscere quanto questo tema sia divisivo e soprattutto maggiore disponibilità al confronto con cittadini che possono legittimamente pensarla diversamente”.

(Lega Sassuolo, Sharon Ruggeri – Segretario)