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“Il tratto della pista ciclabile del Percorso Natura, in corrispondenza del ponte di Veggia, è ufficialmente riaperto e nuovamente percorribile dai cittadini”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, ha confermato il ripristino della piena funzionalità di uno dei collegamenti più frequentati dai ciclisti e dai pedoni dell’area distrettuale.

L’interruzione, durata circa un anno, si era resa necessaria per consentire lo svolgimento dei complessi lavori di messa in sicurezza e consolidamento dell’infrastruttura stradale sovrastante. Il cantiere ha interessato le pile e le arcate del ponte, richiedendo la chiusura del passaggio sottostante per garantire l’incolumità pubblica durante le operazioni più delicate.

Attualmente, la pista è completamente fruibile sul lato Sassuolo, per quanto riguarda il versante opposto del fiume, gli interventi di rifinitura sono in fase di ultimazione: la riapertura totale e definitiva, comprensiva del lato reggiano, è prevista entro i prossimi giorni.

Il ripristino del sottopasso di Veggia chiude una frattura nel sistema della mobilità dolce locale. Il Percorso Natura del Secchia rappresenta non solo un’importante risorsa per il tempo libero e l’attività sportiva, ma anche un’alternativa per gli spostamenti casa-lavoro tra i comuni del distretto ceramico.

Con il termine dei lavori, l’area torna alla sua normale configurazione, permettendo nuovamente il transito continuo lungo l’asta fluviale senza dover ricorrere a deviazioni sulla viabilità ordinaria.

“Voglio ringraziare i tecnici del Comune, della Provincia e di Sgp, oltre che naturalmente la ditta che ha eseguito i lavori – conclude il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – ma soprattutto i cittadini per la pazienza dimostrata durante i mesi di chiusura, l’intera città ha capito l’importanza dell’intervento in atto e, sia durante i circa 40 giorni di chiusura del ponte che nel periodo più lungo d’interruzione della ciclabile, hanno dimostrato attenzione, pazienza e disponibilità per un’operazione fondamentale per tutta la città”.