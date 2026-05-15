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L’Associazione Il Melograno, che nel Distretto Ceramico ha in gestione l’Emporio Solidale Il Melograno di Sassuolo e ARNIA – La Dispensa del Distretto, ha avviato una campagna di raccolta fondi per l’acquisto di un furgoncino, indispensabile per rendere più efficace l’attività di ritiro e ridistribuzione di beni alimentari, gestita da circa 100 volontari attivi nel Distretto Ceramico.

Nel corso del 2025, l’Emporio della solidarietà Il Melograno ha garantito 192 giorni di apertura, ben 175.662 prodotti alimentari distribuiti gratuitamente, aiutando 1136 persone – 335 nuclei famigliari -. Parallelamente, l’hub della solidarietà ARNIA – La Dispensa del Distretto ha recuperato e ridistributo attraverso Caritas e associazioni del terzo settore attive sul distretto ceramico più di 120 tonnellate di ortofrutta.

Per poter continuare questa preziosa attività e poter rifornire al meglio gli scaffali dell’emporio, l’associazione Il Melograno ha necessità di dotarsi di un furgoncino che permetta di raccogliere le donazioni di prodotti, ritirare le eccedenze alimentari e portare i beni raccolti presso la propria sede e quella di ARNIA.

“Sassuolo è una città che risponde con generosità alle richieste che facciamo, siano essi prodotti o donazioni per sostenere le tante famiglie che accogliamo. Nell’ultimo anno la nostra attività si è molto intensificata e si sta strutturando sempre meglio per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari” dichiara Piera Cavazzoni, Presidente dell’Associazione Il Melograno. “In questo momento la nostra associazione ha bisogno di un aiuto speciale: ci serve acquistare un furgoncino: un veicolo agile, che verrà acquistato usato ma in ottimo stato e che permetterà all’associazione di recuperare e trasportare più beni, aumentando la catena della solidarietà. Anche un piccolo aiuto può fare la differenza per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo”.

Per sostenere l’acquisto del furgoncino per l’Associazione il Melograno è possibile fare la propria donazione online, tramite il sito www.emporiomelograno.it oppure con una donazione – detraibile e deducibile – sul conto corrente IBAN IT38K0707267012000000113202 intestato ad Associazione Il Melograno ODV (causale: donazione per furgone emporio solidale).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti progetto@emporiomelograno.it – www.emporiomelograno.it