Emilia-Romagna protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 14 maggio 2026, nella regione sono stati centrati due “5” da 19.281,24 euro ciascuno, per un valore complessivo di oltre 38mila euro.
Una di queste vincite è stata realizzata a Sassuolo, presso il punto vendita di via San Paolo, 34.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 15 maggio, sale a 164,5 milioni di euro.