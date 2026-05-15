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Nel tardo pomeriggio di ieri, 14 maggio, i Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia Santa Croce sono intervenuti in via Bligny in seguito alla segnalazione di una rapina ai danni di un uomo di 71 anni. Stando alla ricostruzione dei fatti, la vittima stava passeggiando quando è stata aggredita alle spalle da un individuo sconosciuto, che indossava un cappellino. L’aggressore ha assalito fisicamente l’uomo facendolo cadere a terra, per poi strappargli con forza una collana d’oro. Subito dopo l’azione violenta, il responsabile si è dato alla fuga dirigendosi velocemente verso viale Ramazzini.

Fortunatamente, pur essendo caduto, l’anziano non ha riportato ferite tali da richiedere assistenza medica. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno subito avviato le ricerche nella zona circostante, senza tuttavia ottenere risultati immediati. Le indagini sono ora in corso e si concentrano sull’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza privata e delle telecamere comunali presenti lungo il tragitto, nella speranza di risalire all’identità dell’aggressore.