Con “ParchiAMO” si balla la baby dance a Sant’Anna di San Cesario sul Panaro

Dopo il successo della prima serata in Villa Boschetti, giovedì 29 agosto secondo appuntamento con il progetto “ParchiAMO” che prevede quattro serate itineranti in alcuni parchi pubblici, del capoluogo e delle frazioni. Diverse le attività che animeranno il verde pubblico: dalle favole all’aria aperta all’animazione con giochi e baby dance. Giovedì 29 agosto dalle 20.30 alle 21.30 nel Parco di via Borghetto nella frazione Sant’Anna appuntamento con la Baby Dance a cura di Allegra, Elena e Silvia allieve di AltroRitmo.

“Gli obiettivi di questo progetto sono molteplici – spiega Sofia Biondi, Assessore alla Cultura, Associazionismo e Volontariato -, i nostri parchi comunali sono luoghi fondamentali del territorio; vogliamo coinvolgere i cittadini organizzando alcuni appuntamenti che portino a frequentare le aree verdi nelle ore serali. Questi appuntamenti mirano a stimolare l’incontro, soprattutto dei bambini, per far vivere ancora di più i parchi pubblici, ma anche per dare un’opportunità di uscire di casa e incontrare i propri vicini, per rinsaldare il senso di comunità fra i cittadini e riscoprire il legame con la natura. Quest’anno il progetto si concentrerà nel periodo dopo Ferragosto” – conclude la Biondi – “ma è in realtà una prima esperienza che intendiamo ripetere il prossimo anno per tutto il periodo estivo con appuntamenti regolari adatti a tutte le età”.

Gli altri due appuntamenti si terranno giovedì 5 settembre nel parco di via Pertini nella frazione di Altolà con la ludoteca al parco e, infine, giovedì 12 settembre nel parco di piazza Nenni a San Cesario con “Ninna nanne e favole della buonanotte”.

Le attività che saranno promosse sono di diverso tipo, anche se il vero obiettivo di questi appuntamenti è favorire l’incontro fra i cittadini. Non saranno comunque trascurati i contenuti culturali, infatti la programmazione prevede di toccare temi della nostra tradizione, ma anche scoprire culture e tradizioni da diverse parti del mondo. “Abbiamo pensato a quattro semplici serate per incontrarci come comunità nei nostri parchi in paese e nelle frazioni – spiega Stefano Venturelli, consigliere del gruppo di maggioranza Insieme per San Cesario -. È un’iniziativa in cui crediamo molto e che dà il senso del progetto di comunità che vogliamo portare avanti, grazie anche alla collaborazione di volontari e associazioni. Questo è solo il primo di tanti progetti che il nostro gruppo sta ideando e che porterà all’attenzione dell’Amministrazione Comunale: il nostro ruolo in Consiglio ci stimola a essere in primo luogo cittadini attivi che propongono progetti per il nostro paese”.