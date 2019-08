Reggio Emilia: bloccato dal titolare mentre tenta di rubare in un negozio di via Racchetta

Blocca l’uomo che ha tentato di rubare all’interno del suo negozio. E’ successo ieri pomeriggio poco dopo le 17.30 in via della Racchetta a Reggio Emilia, dove il titolare del negozio è riuscito a bloccare il ladro trattenendolo sino all’arrivo del personale della Squadra Volante della Questura.

Il soggetto, straniero e privo di documenti, è stato accompagnato in Ufficio per accertamenti sull’identità personale e identificato per E.M.D. classe’94, già deferito lo scorso 20 agosto per l’Art.10 Bis del T.U.I.

Per quanto accertato, l’uomo veniva nuovamente deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato.