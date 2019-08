Quattro giorni di festa nel fine settimana con la Fiera della Fola di Albinea

Ottimo cibo, spettacoli, mercatini, musica, sport e una grande novità: la festa Irlandese con Irish Music, animazione danze celtiche. E’ come al solito un menù molto ricco quello proposto dalla tradizionale fiera della Fola, che si svolgerà ad Albinea da venerdì 30 agosto e fino a lunedì 2 settembre. Si partirà venerdì alle 19 con il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato in piazza Cavicchioni. A seguire, alle 20.30, nella scuola primaria di via Giotto aprirà la 23^ mostra mercato dell’hobby.

Sabato le strade e la piazza del comune saranno animate da bancarelle, esibizioni sportive e proposte musicali. Al parco dei Frassini, dalle 15 alle 18:30, Uisp Sportpertutti organizzerà i “Giochi di una volta” per bambini e adulti. A partire dalle 17, al parco Lavezza, andranno in scena il triangolare di basket maschile Under 14 e una partita di basket maschile Under 18. A partire dalle 18 al centro Fola e in via Caduti della Libertà spazio al mercato ambulante e al mercatino artisti e hobbisti. Saranno due gli spettacoli con inizio alle 20.30: al parco dei Frassini i ragazzi del Sap metteranno in scena “Edward mani di forbice”; al circolo Albinetano ballo liscio a ingresso libero con l’orchestra Petrucci Vezzani. Alle 21, nella palestra della scuola primaria, taglio del nastro per la mostra dell’hobby. Infine, alle 21.30, in piazza Cavicchioni, concerto della Banda giovanile dell’Appennino Reggiano.

Domenica sarà la giornata clou. Dalle 9 alle 24 mercato ambulante in centro, al quale si unirà, dalle 14, il mercatino degli artisti e hobbisti. A partire dalle 9 e fino alle 12.30 i bambini potranno divertirsi con “Pompieropoli” in piazza Cavicchioni. Lo sport sarà protagonista alle 17 al parco Lavezza con una partita di minibasket misto e un’amichevole di basket femminile tra due squadre di Serie B. Sempre al parco Lavezza, alle 17 (con ritrovo alle 16), 5^ prova della “Gimkabimby Trophy”, per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni. Alle 18 al parco dei Frassini “Time after time”, sfilata a cura del salone Marina & Jenny e dell’atelier Bigliardi con V.D.M. dj. La giornata si chiuderà alle 21, in piazza Cavicchioni, con l’emozionante spettacolo di Acrobatica aerea e il dj set a cura di Insomnia Studios.

La fiera terminerà lunedì con un’altra giornata ricchissima di iniziative. Alle 17 al parco dei Frassini “Una mano, una zampa, un’amicizia da costruire”: laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni, a cura de L’Arca di Sara. Dalle 18 alle 24 proseguirà il mercatino ambulante. Alle 20 sarà presentato in piazza il nuovo veicolo a disposizione di “Casa Cervi” e verranno estratti i biglietti vincenti della lotteria. A seguire spazio alla musica irlandese con un workshop gratuito di danze celtiche della scuola Balliamo sul Mondo e una piccola esibizione finale. A partire dalle 21.30 concerto dei “The Claddagh – Traditional Irish Music”, con la scuola di ballo che, durante lo spettacolo, animerà la piazza. Dalle 23 chiusura della kermesse con i tradizionali fuochi d’artificio e l’offerta ai presenti di ciambella e Spergola.

In piazzale Lavezza, oltre al luna park, sarà aperto da sabato a lunedì, dalle 19.30, il ristorante gestito dalla pro loco che offrirà piatti della cucina tradizionale, un menù a base di pesce e lo gnocco fritto. Dalle 18 di giovedì 29 agosto, fino a martedì 2 settembre, sarà possibile visitare la mostra fotografica “La forma dell’acqua”, che sarà allestita nella sala civica accanto alla biblioteca.

In caso di maltempo tutti gli spettacoli si terranno nella sala Maramotti di via Don Sturzo 9.

La Fiera è organizzata dal Comune di Albinea, in collaborazione con la Pro Loco. Il mercato ambulante e il mercatino degli artisti-hobbisti sono curati dal consorzio Com.Re. La manifestazione è sponsorizzata da Conad di Albinea.

Per informazioni contattare il Comune di Albinea allo 0522.590211, la biblioteca Pablo Neruda allo 0522.590262, oppure la Pro Loco al numero 0522.590266 (www.prolocoalbinea.it).