Furto notturno in tabaccheria a Reggiolo: rubate sigarette e tagliandi gratta e vinci

Allertati da un istituto di vigilanza privato,questa mattina intorno alle 3.00 i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla sono intervenuti a Brugneto di Reggiolo per un sopralluogo di furto all’interno di una tabaccheria. Ignoti ladri, dopo aver forzato la saracinesca e successivamente la porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, varie stecche di sigarette e numerosi tagliandi della lotteria gratta e vinci. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta, nell’ordine di varie migliaia di euro, sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.