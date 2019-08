Al Campus San Lazzaro riprendono lunedì 2 settembre le attività di Palestra sotto il Cielo

Al termine dalla pausa estiva, lunedì 2 settembre riprenderanno le attività di “Palestra sotto il Cielo” all’interno del Campus San Lazzaro in via Amendola 2 a Reggio Emilia.

Da luglio 2017 Palestra sotto il cielo offre svariate attività, una vera e propria palestra estiva all’aperto creata per promuovere l’attività fisica e la socializzazione, gratuita e accessibile a tutti: bambini, giovani, adulti, studenti, anziani, persone con disabilità e non vedenti.

Palestra sotto il cielo è frutto di una progettazione partecipata che ha interessato l’Azienda Usl, il Comune di Reggio Emilia e Unimore con il coinvolgimento di CRIBA, UISP, CSI, CONI, FCRCittà Senza Barriere, Istituto Tecnico Secchi, Liceo Artistico Chierici, Cooperativa sociale L’Ovile, Centro Sociale Venezia, Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Luoghi di Prevenzione e GIS.

Le attività in programma nel mese che sta per iniziare, tutte guidate da operatori UISP e/o Laureati in Scienze Motorie, vedranno:

Ginnastica Dolce: lunedì dalle 17.45 alle 18.45 e mercoledì dalle 10.00 alle 11.00;

Ginnastica Aerobica: martedì dalle 17.30 alle 18.30;

Yoga: mercoledì dalle 17.30 alle 18.30;

Tai Chi: giovedì dalle 18.00 alle 19.00;

Nordic walking: giovedì dalle 18.00 alle 19.00 (presentarsi con i propri bastoncini);

Gruppi di cammino per cardiopatici: sabato dalle 9.00 alle 10.30.

Per tutte il punto di ritrovo è all’interno del Campus, davanti al Padiglione Villa Rossi, sede di Luoghi di Prevenzione (entrata C, via Amendola 2). L’adesione è libera e non comporta costi. In caso di mal tempo le attività non saranno svolte.

Il programma allegato è scaricabile dal sito www.ausl.re.it. Per altre info contattare UISP: 0522/267212