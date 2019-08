Cigs per i lavoratori della Martinelli Ettore Srl : il commento dell’Assessore regionale Costi

“È andata a buon fine la richiesta di Cigs per i lavoratori della Martinelli Ettore di Sassuolo. Una situazione precipitata a fine luglio e arrivata sul tavolo del Ministero del Lavoro prima della fine di agosto. Questo grazie all’impegno, che non è mai cessato neanche durante il periodo di ferie, di istituzioni e sindacati a cui si aggiunta la tempestiva professionalità del curatore fallimentare, Paolo Rinaldi, e del Tribunale che hanno proceduto rapidamente a completare l’istanza affinché fosse già oggi sul tavolo del Ministero del Lavoro. A tutti va il mio personale ringraziamento”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi, commentando l’avvenuta concessione da parte del Ministero del Lavoro della Cassa integrazione straordinaria a partire dal 24 luglio per i dipendenti dell’azienda.

“Questo consentirà – continua la Costi – l’attivazione della cassa integrazione per dodici mesi, dalla data del fallimento mentre per chi vorrà l’Agenzia regionale per il Lavoro attiverà tutte le misure per aiutare i lavoratori a trovare una nuova occupazione, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno di ricollocazione. Nel frattempo, si provvederà a valutare le proposte di interesse per l’azienda che potrebbero scongiurare la completa cessazione dell’attività. Crediamo fortemente che nelle situazioni di crisi l’impegno sul ‘campo’, il confronto tra le parti e il tempismo delle procedure necessarie, sia determinante per la tutela dei lavoratori”.