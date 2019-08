Coppia di clandestini trovati dalla Polizia in un appartamento di via Cervi a Reggio Emilia

Coppia di clandestini trovati dalla Polizia in un appartamento di via Cervi...

A seguito di una segnalazione di presunti maltrattamenti ai danni di minori giunta alla Sala Operativa della Polizia di Stato di Reggio Emilia, martedì mattina operatori della Squadra Volante si sono recati in via Alcide Cervi per controllo, volto ad accertare chi vi fosse all’interno, in che condizioni vivessero i presenti e per accertare la salute dei bambini residenti. All’interno dell’appartamento vi era una famiglia di cittadinanza nigeriana composta da padre e 3 figli, in uno stato di quiete e di normale convivenza. In particolare, i tre bambini apparivano sorridenti, in perfette condizioni fisiche e non riportavano nessun segno particolare che potesse dare sospetto di un possibile maltrattamento.

Tuttavia nell’appartamento vi era la presenza di altre due persone, un uomo e una donna, privi di qualsivoglia documento, accompagnati presso la Questura per una completa identificazione. Da accertamenti entrambi i soggetti, identificati per I.A. nigeriano classe 1970 e S.T., nigeriana classe 1991, risultavano irregolari sul territorio nazionale. Stante lo stato di clandestinità l’uomo veniva denunciato a piede libero, mentre la donna veniva accompagnata da personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Emilia presso il C.p.r. di Roma per essere espulsa dal territorio nazionale.