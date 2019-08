Sassuolo, picchia ed ustiona al volto la compagna: denunciato

Altro caso di maltrattamenti in famiglia a Sassuolo. L’altro ieri i carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione dove si era verificata una violenta lite tra conviventi: lui, 42enne, aveva percosso la compagna 39enne, provocandole alcune ustioni al volto con una sigaretta. A dare l’allarme è stata la figlia della donna. La vittima è ricorsa alle cure del pronto soccorso con una prognosi di sette giorni ed affidata ad un centro antiviolenza. Per l’uomo è invece scattata la denuncia per maltrattamenti ed atti persecutori. Le reazioni violente del compagno, iniziate qualche tempo fa, sarebbero seguite alla decisione della donna di troncare il rapporto.