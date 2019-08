Domenica la “Mezza di Castelnovo” per celebrare i 15 anni dalla vittoria olimpica di Baldini

Domenica 1 settembre andrà in scena la “Mezza di Castelnovo”, evento sportivo organizzato dai “Road Runners Club” per ricordare la storica vittoria di Stefano Baldini nella maratona olimpica di Atene 2004, a 15 anni di distanza da quel trionfo. La partenza della gara di 21,097 chilometri, valida per il Gran Prix Individuale, e di due corse non competitive (rispettivamente di 13 e di 4 km), sarà alle ore 9.

Il percorso si snoderà attraverso tutto il territorio del comune della Bassa nei luoghi della gioventù di Baldini. Lo start sarà davanti al municipio di Castelnovo. Si passerà poi dalle scuole, da San Savino, da via Camporanieri e i suoi laghetti, per attraversare Cogruzzo e Meletole, prima di fare ritorno nella città del carnevale. La macchina organizzativa è già in moto e sta coinvolgendo diverse associazioni con numerosi volontari addetti alla assistenza e alle postazioni ristoro, tra cui il Pedale Castelnovese che fungerà da apripista alla gara.

I premi in palio saranno molto ricchi: i primi classificati uomo e donna riceveranno uno smartbox per un prenottamento offerto da Travels&Tour di Castelnovo. I piazzati dal 2° al 10° posto riceveranno prodotti alimentari. La società più numerosa riceverà un compressore offerto da “Speroni Spa”. Inoltre saranno premiate le società con almeno 10 iscritti.

L’evento è patrocinato e supportato dal Comune di Castelnovo di Sotto,

L’organizzazione e l’amministrazione comunale sperano di poter portare alla manifestazione Stefano Baldini per un ulteriore tributo al campione olimpionico.

ISCRIZIONI

La gara è aperta a tutti i tesserati Uisp Atletica Leggera, Fidal, Runcard.

E’ possibile iscriversi attraverso la piattaforma online www.atleticando.net/emiliaromagna, oppure domenica prima della partenza, presentando il certificato medico. Questi i prezzi: gara competitiva 5 euro (3 euro se ci si iscrive entro giovedì 29 agosto); gara non competitiva 2 euro.