Delegazione Fidal accolta in Municipio a Castelnovo Monti, per celebrare un sodalizio che dura da 18 anni

Mercoledì mattina nella sala consigliare del Municipio di Castelnovo il Sindaco Enrico Bini ha accolto una delegazione di atleti, tecnici e dirigenti impegnati nel raduno Fidal Emilia Romagna, in corso di svolgimento nel capoluogo appenninico fino a sabato, 31 agosto. In totale circa 100 giovani atleti e atlete (tra le categorie Allievi, Juniores e Cadetti, dai 15 ai 19 anni) e 40 tecnici Fidal sono a Castelnovo, arrivati da tutte le province dell’Emilia Romagna, “per riprendere gli allenamenti in compagnia – come ha spiegato Stefano Ruggeri, Fiduciario tecnico Fidal Emilia Romagna – dopo un programma estivo eseguito spesso in solitaria o a ranghi ristretti, e la chance di perfezionare alcuni aspetti tecnici in vista del ritorno alle gare nel mese di settembre. Questo appuntamento a Castelnovo è divenuto per noi una piacevole tradizione, che si ripete da tanti anni: troviamo sempre un’ospitalità straordinaria grazie alle strutture sportive del paese, alla disponibilità degli albergatori e alla collaborazione delle società sportive locali che si rivela di grandissima importanza. Ci sentiamo davvero come accolti in famiglia”.

Oltre al Sindaco Bini, la delegazione Fidal è stata accolta dal Consigliere con delega alle politiche giovanili Claudia Martinelli, gli Assessori ai Lavori pubblici Giorgio Severi e al Bilancio Daniele Valentini, Maria Azzolini e Nino Teggi dell’Atletica Castelnovo Monti, Iacopo Fiorentini in rappresentanza della Polisportiva Quadrifoglio. “È il diciottesimo anno che Fidal Emilia Romagna sceglie Castelnovo per il proprio raduno estivo – spiega Bini –. Alcuni dei ragazzi che oggi sono qui nascevano proprio nell’anno del primo raduno castelnovese. Siamo felicissimi e lusingati per la longevità di questa collaborazione, che è la più bella testimonianza della qualità dei nostri impianti e della nostra ospitalità. Il progetto Castelnovo paese per lo Sport in questi anni ha continuato a crescere ed è sempre più strategico, non solo per divulgare le buone pratiche dell’attività fisica per il benessere e il corretto sviluppo psicofisico dei ragazzi, ma anche come veicolo di promozione del territorio e per le ricadute ricettive ed economiche. L’Atletica Leggera è diventata a sua volta una disciplina simbolo per il nostro paese, per cui non posso che ringraziare la società Atletica Castelnovo Monti e la Polisportiva Quadrifoglio, e con loro gli albergatori locali, per l’impegno comune rivolto a offrire il miglior biglietto da visita del territorio. Quest’anno possiamo davvero essere tutti soddisfatti, perché è stata un’estate straordinaria: abbiamo avuto i raduni pre-campionato di A.C. Reggiana e Pallacanestro Reggiana, i Basket camp per i ragazzi, tante manifestazioni che hanno richiamato centinaia di partecipanti come il Giro della Pietra, la Color Vibe e la Appenninica Mtb dedicata alle mountain bike. Ora la stagione sportiva prosegue ancora, con il raduno Fidal che porterà circa 450 pernottamenti, poi seguiranno il raduno di pallavolo con Giovolley Reggio e Reggiana Pallavolo Femminile i primi di settembre, il raduno di pallavolo con tre squadre della società di Bellaria Igea Marina la settimana successiva, con gli amici romagnoli che ritornano dopo la bella esperienza nel torneo giovanile di Pasqua. Un’attrattività che fa leva sulla nostra dotazione impiantistica, dal Centro Coni al centro polifunzionale Onda della Pietra, le palestre di Castelnovo e Felina, e l’ambiente appenninico per le attività outdoor. Sugli impianti abbiamo investimenti importanti in partenza nei prossimi mesi, come ad esempio al Centro Coni per il rifacimento della pista di atletica e dell’impianto di illuminazione, con nuove lampade a Led che permetterà una forte riduzione dei costi in caso di eventi serali. Investimenti importanti ma che, grazie anche ai finanziamenti ricevuti, compiamo con grande convinzione perché negli anni abbiamo visto che hanno una ricaduta concreta di assoluto rilievo”. Sui lavori attesi sia Fiorentini, che Maria Azzolini e Nino Teggi hanno sottolineato come incrementeranno le potenzialità del Centro Coni: “Migliorare l’illuminazione – ha detto il primo – sarà essenziale per poter aprire l’impianto in più occasioni, e la nostra idea è proprio quella di essere a disposizione nel maggior numero possibile di eventi”. “Per quanto riguarda l’atletica – hanno aggiunto Azzolini e Teggi – avremo ovviamente una pista migliore, perché l’attuale, con quasi 13 anni di vita, non è più ottimale, e in più nuove pedane per i salti, nuove postazioni per i lanci, la possibilità di ospitare adeguatamente tutte le discipline”.

L’incontro si è concluso con uno scambio di riconoscimenti tra il Comune di Castelnovo e Fidal Emilia Romagna per questa lunga e proficua collaborazione, consegnati, in rappresentanza di tutti i giovani atleti presenti, a due promesse già premiate da ottimi livelli in competizioni internazionali, la marciatrice Simona Bertini, della ASD Francia (BO) bronzo agli Europei Allievi 2018, e il lanciatore del giavellotto Giovanni Frattini, della Polisportiva Consolini (RN), campione italiano in carica categoria Allievi. Poi il pranzo insieme prima di riprendere gli allenamenti pomeridiani.