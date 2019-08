Pallacanestro Scandiano: si comincia il 4 settembre con la Rebasket

Precampionato ricco di appuntamenti per la Pallacanestro Scandiano in attesa dell’inizio del campionato di serie D maschile di pallacanestro. La formazione di coach Baroni, impegnata nella seconda settimana di preparazione, affronterà la prima amichevole il 4 settembre a Castelnovo Sotto contro la Rebasket, formazione di C Silver; il sabato seguente l’esordio al PalaRegnani, alle 18, contro la Pallacanestro Correggio, altra formazione di categoria superiore.

Il 12 terzo test, sempre casalingo, contro i mantovani del Quistello, viatico all’esordio ufficiale di lunedì 16 settembre, quando alle 21,30 Bartoccetti e compagni giocheranno alla “Cassala” di Reggio Emilia contro il Basketreggio nel primo turno del Trofeo Marchetti. Sabato 21, infine, ultima sfida amichevole sul parquet di Cavriago, formazione che poi la Pallacanestro Scandiano ritroverà in campionato.