Lunedì 2 settembre in Unimore la prova di italiano per studenti stranieri privi di certificazione linguistica

Lunedì 2 settembre in Unimore la prova di italiano per studenti stranieri...

Unimore già sui blocchi di partenza per l’avvio del nuovo anno accademico 2019/2020. Tra i primi ad essere impegnati in attività ufficiali sono gli studenti non comunitari in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, privi del certificato di competenza linguistica in lingua italiana. Sono circa un centinaio e saranno attesi per una prova di conoscenza della lingua italiana. La prova si terrà a Modena e Reggio Emilia lunedì 2 settembre in orari differenziati a seconda dei Dipartimenti di afferenza dei corsi di laurea prescelti da questi/e giovani.

Con la prova di conoscenza della lingua italiana, che dovranno sostenere gli studenti non comunitari residenti all’estero, in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e privi della certificazione di competenza linguistica nella lingua italiana di livello almeno B2 del Quadro Europeo, in Unimore si comincia ad entrare nel clima del nuovo anno accademico 2019/2020.

Saranno in tutto 93 gli studenti stranieri non soggiornanti con diploma conseguito all’estero (sono esenti invece le matricole straniere giunte con la certificazione di competenza linguistica), tra i primi a varcare ufficialmente le aule dell’Ateneo modenese-reggiano dopo la pausa estiva e ad inaugurare le attività in programma per l’anno accademico 2019/2020.

Per tutti glistudenti la prova si terrà lunedì 2 settembre 2019 e riguarderà i corsi di laurea relativi ai Dipartimenti di:

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali ore 10.00 (Largo S. Eufemia, 19) a Modena per Lingue e culture europee

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche ore 14.30 presso Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (via Campi, 103) a Modena per Chimica

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche ore 9.30 Aula Sala Riunioni Edificio di Fisica (via Campi 213/a – I piano) a Modena

Dipartimento di Economia Marco Biagi ore 10.30 presso il Laboratorio Informatico (via Berengario 51 – ala est – I piano) a Modena per triennali e magistrali

Dipartimento di Scienze della Vita ore 9.30 presso l’Aula 1 della Biblioteca Scientifica Interdipartimentale (Via Campi, 213/c – piano terra) a Modena per Scienze e Tecnologie Agrarie e degli alimenti, Biotecnologie, Scienze Biologiche, Farmacia e CTF

Facoltà di Medicina e Chirurgia ore 9.00 presso l’Aula T03 del Centro Servizi (via del Pozzo 71 – area Policlinico) a Modena per Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie

Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” ore 10.30 presso l’aula P2.2 (ex FA-2B) del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (via Vivarelli 10) a Modena per le lauree triennali in Ingegneria Civile e Ambientale, in Ingegneria Informatica, in Ingegneria Elettronica, in Ingegneria Meccanica ed in Ingegneria del Veicolo e per le magistrali in Ingegneria Civile e Ambientale, in Ingegneria Informatica, in Ingegneria Meccanica ed in Ingegneria del Veicolo

Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria ore 10.00 presso Aula F1.3 del Padiglione Buccola (via Amendola 2) a Reggio Emilia per triennali e magistrali

Dipartimento di Comunicazione ed Economia ore 10.30 presso Aula D2.4 (via Allegri, 9) a Reggio Emilia per Scienze della Comunicazione, Marketing e organizzazione d’Impresa, Management e Comunicazione d’Impresa

Dipartimento di Educazione e Scienze Umane ore 11.00 presso l’Aula D1.7 (viale Allegri, 9) a Reggio Emilia per Scienze della Formazione primaria, Scienze e tecniche psicologiche ed Educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche

La prova di ammissione consisterà in un colloquio orale e verterà sulle seguenti aree tematiche: conoscenze di tipo logico-matematico, competenze linguistiche; capacità di problem-solving; capacità di comprensione dei testi, sia in italiano sia in inglese; conoscenze di cultura generale e attualità.