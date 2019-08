Castelnovo Monti, da martedì chiuso ai mezzi pesanti il ponte sulla SP 513 adiacente l’Isolato Maestà

Da martedì prossimo, 3 settembre, saranno adottati alcuni provvedimenti che limiteranno il transito lungo il tratto nel centro di Castelnovo della Strada Provinciale 513. I provvedimenti sono stati annunciati dalla Provincia, titolare del tratto stradale, e riguardano nello specifico il ponte accanto all’Isolato Maestà: il transito sarà vietato con apposita ordinanza ai mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, mentre resterà aperto alle auto. Il provvedimento è necessario a seguito di interventi di consolidamento che nelle prossime settimane interesseranno il ponte, realizzati dalla Provincia.

Le limitazioni coinvolgeranno anche le corse degli autobus Seta: verrà soppressa temporaneamente la fermata in prossimità di Palazzo Ducale, mentre resterà attiva quella in via Monzani, in prossimità del supermercato Coop, alla quale gli autobus arriveranno attraverso un percorso diverso, da viale Enzo Bagnoli a via Don Bosco. Le modifiche resteranno in vigore fino a quando non termineranno i lavori sul ponte.