Fontana del Nettuno, oggi pomeriggio pulizia della vasca per rimuovere la vegetazione

Sarà un intervento di rimozione della vegetazione all’interno della vasca, quello che vedrà interessata la Fontana del Nettuno oggi pomeriggio. L’operazione nasce a seguito delle analisi eseguite a cura dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISCR) di Roma, che hanno evidenziato appunto la presenza di vegetazione nella vasca della fontana.

La vasca dunque oggi sarà svuotata per permettere la rimozione della vegetazione e nuovamente riempita lunedì, ma non entrerà ancora in funzione. Il 10 e 11 settembre, è infatti in programma un intervento di pulizia completa e con disinfestazione, a cura di Arte e Restauro, che ha il contratto per la manutenzione della vasca. Si procederà anche a un intervento di manutenzione sui bronzi, come previsto dopo 18 mesi dalla fine dei lavori.

La fontana verrà rimessa in funzione il 13 settembre, condizioni climatiche permettendo.