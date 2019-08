Vezzano la tua valle, domenica sul Monte Duro

Domenica 1 settembre ultimo appuntamento di Vezzano la tua Valle – edizione 2019 – con la camminata sul Monte Duro in occasione della “Giornata nazionale per la cura del creato”. Partenza alle ore 16.00 dalla sede della Polisportiva Montalto (Via Ca’ de Miotti – Montalto). La camminata condurrà i partecipanti lungo i versanti boscosi del Monte Duro, alla scoperta della flora protetta del SIC, deve in località Ca’ di Casino verrà officiata una funzione religiosa.

Al rientro la giornata si concluderà con un momento conviviale a cura della Polisportiva Montalto, occasione per festeggiare la ricorrenza del trentennale di attività sul territorio vezzanese dell’associazione Pro Natura che collabora da anni all’iniziativa.

Vezzano la tua valle – programma di piacevoli camminate adatte anche per le famiglie e i bambini, in località di interesse naturalistico, storico ed escursionistico – è promossa dal Comune di Vezzano sul Crostolo in collaborazione con C.A.I. Sezione di Reggio Emilia, Pro Natura, EcoParco, SPI-CGIL, Circolo Sauro Zannoni e Polisportiva Montalto.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita mentre si raccomanda a tutti coloro che parteciperanno all’escursione di dotarsi di scarpe e bastoncini da trekking.