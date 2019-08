Arrestato spacciatore che aveva omesso soccorso a ragazza che aveva investito

L’altra notte i Carabinieri di Sassuolo hanno arrestato uno spacciatore In via Regina Pacis. L’uomo è stato colto proprio nel momento in cui cedeva una dose di cocaina ad un automobilista. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura.

Lo spacciatore è stato perquisito e trovato in possesso di altre dosi di droga oltre a contante provento dello spaccio. Per lui sono scattate le manette.

L’uomo, un 38enne di nazionalità marocchina, pregiudicato e senza fissa dimora, è lo stesso che il 13 luglio scorso era già stata arrestato per omissione di soccorso, dopo aver investito una donna. Il giudice gli aveva già imposto il divieto di dimora nella zona di Sassuolo, divieto evidentemente disatteso.